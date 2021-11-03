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Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС, погиб военный

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Донбасс, Среда 03 ноября 2021 07:29
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС, погиб военный Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС, погиб военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По нашим позициям в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

У Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации

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