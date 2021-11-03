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Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС, загинув військовий

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Донбас, Середа 03 листопада 2021 07:29
Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС, загинув військовий Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС, загинув військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анна Полисученко

Протягом минулої доби бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації

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