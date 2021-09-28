Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Крымского. Боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Дважды под обстрел попали украинские позиции неподалеку Каменка. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

"В результате боевых действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали адекватный огонь в ответ на вражеские провокации, чем заставили боевиков прекратить обстрелы.