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Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Крымского. Боевики вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Дважды под обстрел попали украинские позиции неподалеку Каменка. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

"В результате боевых действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали адекватный огонь в ответ на вражеские провокации, чем заставили боевиков прекратить обстрелы.

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ДонбассООС