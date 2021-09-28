Бойовики на Донбасі сім разів порушили "тишу"

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Кримського. Бойовики вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Двічі під обстріл потрапили українські позиції неподалік Кам'янка. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське і Широкине.

"В результаті бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їх здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали адекватний вогонь у відповідь на ворожі провокації, чим змусили бойовиків припинити обстріли.