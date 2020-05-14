Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины", потерь нет

С начала текущих суток, 14 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Объединенные силы приняли необходимые меры, в том числе и огневого воздействия, для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", - говорится в сообщении.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Вольного враг применял минометы 82-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Орехово и Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военных.

Кроме того, за минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Погибшим военным оказался Александр Карпика из Винницкой области.