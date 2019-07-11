Боевики на Донбассе размещают технику с нарушением минских договоренностей

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе размещают вооружение с нарушением линии отвода и за пределами выделенных мест хранения, тем самым нарушают Минские договоренности. Об этом сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 10 июля.

Как отмечается, 5 июля, на основе данных воздушного наблюдения, вблизи Миусинска, было выявлено 7 реактивных систем залпового огня. 7 июля, вблизи населенного пункта Кадиевка, БПЛА СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10". Кроме того, 8 июля, наблюдатели Миссии зафиксировали 1 танк Т-72, у н. п. Углегорск.

"Наряду с тем, СММ ОБСЕ зафиксировал вражеское вооружение, которое размещено с линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. Так, 5 июля, на полигоне вблизи Миусинска, выявлено 10 танков, 10 самоходных и 12 буксируваних гаубиц. 8 июля, на Луганском направлении, в Михайловке, выявлен 1 танк", - говорится в сообщении.

Фото: данные ОБСЕ (facebook.com/pressjfo)

В то же время, на временно-оккупированной территории, зафиксировано 18 боевых бронированных машин. В частности, 7 июля, в жилом районе Кадиевки, БПЛА СММ обнаружил 1 БТР-80 и 4 МТ-ЛБ и 8 июля, примерно за 2 км от н.п. Круглик выявлено 11 БМП-1 и 2 МТ-ЛБ.

"Вооруженные формирования Российской Федерации демонстративно нарушают международные договоренности по урегулированию конфликта, поскольку целенаправленно продолжают сосредотачивать вооружение и военную технику в запрещенных указанными договоренностями местах", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 10 июля вооруженные формирования России 42 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб, 7 получили ранения и двое - боевое травмирования.