ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Новини » Надзвичайні події     13.06.2020 - 15:23
Бойовики на Донбасі поранили українського військового
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстріл відбувся поблизу Пищевика

Сьогодні, 13 червня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі постраждав український військовослужбовець. Бойовики порушили режим тиші поблизу Пищевика.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

За даними штабу, в районі Пищевика окупаційні війська застосували проти українських підрозділів великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В результаті ворожого вогню український військовий отримав кульове поранення.

Пораненому військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу.

Підрозділи Об'єднаних сил відповіли на агресивні дії противника вогнем з наявного озброєння. Зараз втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, вчора окупаційні сили 12 разів обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого постраждав один український воїн.

Додамо, нещодавно Росія перекинула на окупований Донбас десятки військових вантажівок, танки та БТРи: ця техніка була зафіксована безпілотником спостерігачів ОБСЄ.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся