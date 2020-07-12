Боевики на Донбассе ранили двоих украинских военных

В воскресенье, 12 июля, пророссийские боевики на Донбассе, проигнорировав мирные договоренности, ранили двоих украинских военных. Стреляли из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечается, обстрелы происходили вблизи населенного пункта Опытное.

"Вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного, в Донецкой области.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие открыли огонь в ответ. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, 11 июля вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех украинских военнослужащих.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе 10 июля в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб и трое получили ранения.