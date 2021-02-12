Боевики на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции

Неподалеку от населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников со снайперского оружия.

Вблизи Новомихайловки, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка боевики осуществили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также, вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.