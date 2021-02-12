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Бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли українські позиції

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 11 лютого, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

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Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

Поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка бойовики здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинули два українських військових. Один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.

10 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

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