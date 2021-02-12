Бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли українські позиції

Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

Поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка бойовики здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.