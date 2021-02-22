Боевики на Донбассе пять раз обстреливали позиции ООС

Так, боевики несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военный, еще один воин - получил осколочные ранения.

"Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, а раненому - желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пригороде Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного - применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Там же боевики совершили дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня. При этом обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.