Бойовики на Донбасі п'ять разів обстрілювали позиції ООС

У понеділок, 22 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український військовий загинув, ще один отримав поранення.
Так, бойовики кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий, ще один воїн - отримав осколкові поранення.
"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, а пораненому - бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в передмісті Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а у Водяного - застосували підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. Там же бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПЗЗ-2.
Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню. При цьому обстановка у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу, 21 лютого, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ворожі обстріли зроблені зі снайперської зброї.
Крім того, 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.