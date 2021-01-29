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Боевики на Донбассе пять раз нарушали тишину. Украина пожаловалась ОБСЕ

Донбасс, Пятница 29 января 2021 18:11
Боевики на Донбассе пять раз нарушали тишину. Украина пожаловалась ОБСЕ
Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе с начала 29 января пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеской активности пострадали двое украинских военных.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Кроме нападения на украинские позиции с помощью беспилотника возле Водяного, незаконные вооруженные формирования открывали огонь вблизи Опытного и Авдеевки. Состояние военных, которых ранили возле Водяного, сейчас удовлетворительное.

По данным штаба, возле Опытного оккупанты несколько раз стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки боевики применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ", - заявили в командовании.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 6 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Напомним, сегодня днем боевики с помощью беспилотника сбросили на украинские позиции вблизи Водяного выстрелы от гранатомета. В результате взрыва пострадали двое украинских военных.

Как писало РБК-Украина, после ранения украинских военных в районе Водяного был введен режим "тишина".

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