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Бойовики на Донбасі п'ять разів порушували тишу. Україна поскаржилася ОБСЄ

Донбас, П'ятниця 29 січня 2021 18:11
Бойовики на Донбасі п'ять разів порушували тишу. Україна поскаржилася ОБСЄ
Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі з початку 29 січня п'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті ворожої активності постраждали двоє українських військових.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окрім нападу на українські позиції за допомогою безпілотника біля Водяного, незаконні збройні формування відкривали вогонь поблизу Опитного та Авдіївки. Стан військових, яких поранили біля Водяного, зараз задовільний.

За даними штабу, біля Опитного окупанти декілька разів стріляли з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у передмісті Авдіївки бойовики застосували ручний протитанковий та підствольний гранатомети.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - заявили в командуванні.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 6 гектарів прифронтової території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні вдень бойовики за допомогою безпілотника скинули на українські позиції поблизу Водяного постріли від гранатомету. В результаті вибуху постраждали двоє українських військових.

Як писало РБК-Україна, після поранення українських військових в районі Водяного було введено режим "тиша".

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Новини України Надзвичайні події ДонбасобстрелперемириесводкаООС

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