Боевики на Донбассе проводят учения с применением артиллерии, - разведка

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. Враг проводит боевые тренировки со стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативного группировки РОВ на ТОТ ДЛО", - говорится в сообщении.
Как отмечают в разведке, в соединениях и частях 1, 2 АК боевики проводят:
Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видео наблюдения и провоцирования ответного огня.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб боец ВСУ.