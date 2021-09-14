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Бойовики на Донбасі проводять навчання із застосуванням артилерії, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі. Ворог проводить бойові тренування зі стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання РОВ на ТОТ ДЛО", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у розвідці, в з’єднаннях і частинах 1, 2 АК бойовики проводять:

  • збори зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами;
  • комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відео спостереження та провокування вогню у відповідь.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях, внаслідок чого загинув боєць ЗСУ.

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