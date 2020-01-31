Боевики на Донбассе продолжают размещать технику с нарушением линий отвода

Российско-оккупационные силы продолжают размещать военную технику на Донбассе с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 24 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировали на оккупированной территории Луганской области 7 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также свыше 100 единиц вооружения за пределами выделенных мест хранения.

"На полигоне возле населенного пункта Бугаевка зафиксированы 4, а вблизи населенного пункта Миусинск 3 реактивные системы залпового огня (неустановленного типа), которые были размещены с нарушением линий отвода. На полигонах возле населенных пунктов Бугаевка и Мирное, и вблизи населенного пункта Миусинск зафиксированы 41 танк, 27 единиц самоходной артиллерии, 39 единиц буксированной артиллерии", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Бугаевки зафиксировали 14 единиц самоходной артиллерии и 18 единиц буксированной артиллерии или минометов. Типы вооружения наблюдателям установить не удалось.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей", - отметили в штабе.

Напомним, 30 января незаконные вооруженные формирования РФ, несмотря на минские договоренности, 6 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил на Донбассе. Оккупанты применяли запрещенные минометы и артиллерию. В результате обстрелов пострадал один украинский военный.