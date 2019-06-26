ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі продовжують обстріли з забороненого Мінськом озброєння

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 20:35
Бойовики на Донбасі продовжують обстріли з забороненого Мінськом озброєння
Фото: ООС на Донбасі

Ворог 21 раз порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 26 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил  ворог двадцять один раз порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу населеного пункту Широкине, поблизу Старогнатівки, неподалік Кам'янки, околиці Богданівки,
в районі населеного пункту Павлопіль, поблизу Новоселівки другої, Авдіївки, околиці Пісок, поряд з населеним пунктом Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу Луганського, околиці Кримського, поряд Зайцево, неподалік населеного пункту Новолуганське, поблизу Гладосове, околиці Південного.

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня, розпочали перший етап розведення сил на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської. Командувач ООС додав, що це перший етап відводу сил з околиць Станиці Луганської.

Крім того, представник так званої "Луганської народної республіки" у Спільному центрі з контролю та координації Роман Іванов повідомив про готовність бойовиків до початку розведення сил в Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.

На Донбасі від початку доби зафіксовано 15 обстрілів На Донбасі поранені та травмовані четверо військових ООС
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся