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Боевики на Донбассе продолжают нарушать тишину и не отводят вооружение, - ОБСЕ

Автор: РБК-Украина

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Таких нарушений в Луганской и Донецкой области представители Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) насчитали 27.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ за 12 марта.

Наиболее напряженной была ситуация в Луганской области. Там миссия ОБСЕ зафиксировала сразу 14 нарушений режима прекращения огня и взрывы. При этом, большая часть нарушений происходила в районе города Попасная. Также отмечается, что в Попасной ситуация была напряженной и в предыдущие дни.

В Донецкой области напряженной остается ситуация возле Лебединского. На Донетчине зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня и взрывы.

Напряженная ситуация на Луганщине и с отведением вооружения. Члены ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня, 4 гаубицы и
1 противотанковую пушку, которые были размещены в нарушение линий отвода в
неподконтрольных правительству районах.

Напомним, что боевики обстреляли наши позиции на Донбассе вблизи Марьинки. В результате один украинский погиб от пули снайпера.

Также мы писали, что боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ. Инцидент произошел на этой неделе 10 марта.

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