Бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу і не відводять озброєння, - ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) нарахували 27.

Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ за 12 березня.

Найбільш напруженою була ситуація в Луганській області. Там місія ОБСЄ зафіксувала відразу 14 порушень режиму припинення вогню і вибухи. При цьому, велика частина порушень відбувалася в районі міста Попасна. Також наголошується, що в Попасній напруженою ситуація була і в попередні дні.

В Донецькій області напруженою залишається ситуація біля Лебединського. На Донеччині зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню і вибухи.

Напружена ситуація на Луганщині та з відведенням озброєння. Члени ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню, 4 гаубиці та

1 протитанкову гармату, які були розміщені в порушення ліній відведення в

непідконтрольних уряду районах.