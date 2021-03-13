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Бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу і не відводять озброєння, - ОБСЄ

Автор: РБК-Україна

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) нарахували 27.

Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ за 12 березня.

Найбільш напруженою була ситуація в Луганській області. Там місія ОБСЄ зафіксувала відразу 14 порушень режиму припинення вогню і вибухи. При цьому, велика частина порушень відбувалася в районі міста Попасна. Також наголошується, що в Попасній напруженою ситуація була і в попередні дні.

В Донецькій області напруженою залишається ситуація біля Лебединського. На Донеччині зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню і вибухи.

Напружена ситуація на Луганщині та з відведенням озброєння. Члени ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню, 4 гаубиці та
1 протитанкову гармату, які були розміщені в порушення ліній відведення в
непідконтрольних уряду районах.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли наші позиції на Донбасі поблизу Мар'їнки. В результаті один український загинув від кулі снайпера.

Також ми писали, що бойовики на Донеччині обстріляли безпілотник ОБСЄ. Інцидент стався на цьому тижні 10 березня.

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