Бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу і не відводять озброєння, - ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) нарахували 27.
Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ за 12 березня.
Найбільш напруженою була ситуація в Луганській області. Там місія ОБСЄ зафіксувала відразу 14 порушень режиму припинення вогню і вибухи. При цьому, велика частина порушень відбувалася в районі міста Попасна. Також наголошується, що в Попасній напруженою ситуація була і в попередні дні.
В Донецькій області напруженою залишається ситуація біля Лебединського. На Донеччині зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню і вибухи.
Напружена ситуація на Луганщині та з відведенням озброєння. Члени ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню, 4 гаубиці та
1 протитанкову гармату, які були розміщені в порушення ліній відведення в
непідконтрольних уряду районах.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли наші позиції на Донбасі поблизу Мар'їнки. В результаті один український загинув від кулі снайпера.
Також ми писали, що бойовики на Донеччині обстріляли безпілотник ОБСЄ. Інцидент стався на цьому тижні 10 березня.