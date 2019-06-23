Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По состоянию на 12:00 потерь среди подразделений ООС нет

С начала суток, 23 июня 2019, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 6 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, на Луганском направления российские наемники из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Шумы, Пивденне и Травневое. В частности, вблизи Травневого противник выпустил 5 мин калибра 82 мм.

На Донецком направлении боевики из минометов 120-го калибра обстреливали позиции Объединенных сил в районе Павлополя и Авдеевки. Также вблизи Авдеевки был зафиксирован обстрел из станкового противотанкового гранатомета.

"По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в оборонном ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 23 июня 2019

Напомним, в субботу, 22 июня, российские наемники 31 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрела 9 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Один украинский военный подорвался на взрывном устройстве, в результате чего погиб.