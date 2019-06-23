Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Станом на 12:00 втрат серед підрозділів ООС немає

Від початку доби, 23 червня 2019, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонені мінськими угодами міномети.

Так, на Луганському напряму російські найманці з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Шуми, Південне та Травневе. Зокрема, поблизу Травневого противник випустив 5 мін калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів 120-го калібру обстрілювали позиції Об'єднаних сил в районі Павлополя та Авдіївки. Також поблизу Авдіївки був зафіксований обстріл зі станкового протитанкового гранатомету.

"За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили в оборонному відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 23 червня 2019

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, російські найманці 31 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілу 9 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Один український військовий підірвався на вибуховому пристрої, внаслідок чого загинув.