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Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Новости » Общество    15.06.2019 - 14:14
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня
Иллюстративное фото (ООС)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала текущих суток, 15 июня, боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Министерства обороны.

Сообщается, что в районе Станицы Луганской боевики четыре раза осуществили обстрелы используя стрелковое оружие, подствольные гранатометы, а также противотанковые гранатометы.

Вблизи Лебединского пророссийские наемники совершили обстрел украинских позиций, используя противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Вблизи Авдеевки оккупанты совершили обстрел используя минометы 120 и 82 мм.

Также боевики вели обстрелы наших войск вблизи Новотроицкого используя стрелковое оружие, а возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в Минобороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии жилой дом. Вооруженные формирования Российской Федерации с направления населенного пункта Александровка осуществили обстрел города Марьинка, применив ствольную артиллерию калибра 122 мм, в частности 2 осколочно-фугасных снаряда.

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