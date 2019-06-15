Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Ілюстративне фото (ООС)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, 15 червня, бойовики на Донбасі у зоні проведення операції Об’єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що в районі Станиці Луганської бойовики чотири рази здійснили обстріл використовуючи стрілецьку зброю, підствольні гранатомети, а також протитанкові гранатомети.

Поблизу Лебединського проросійські найманці здійснили обстріл українських позицій використовуючи протитанкові гранатомети та кулемети великого калібру. Поблизу Авдіївки окупанти здійснили обстріл використовуючи міномети 120 та 82 мм.

Також бойовики вели обстріл наших військ поблизу Новотроїцького використовуючи стрілецьку зброю, а біля Красногорівки - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в Міноборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі обстріляли з артилерії житловий будинок. Збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Олександрівка здійснили обстріл міста Марʼїнка, застосувавши ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема 2 осколково-фугасних снаряди.