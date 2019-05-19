Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пророссийские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики в районе населенного пункта Новгородское вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов. В районе села Водяное боевики вели обстрелы, используя стрелковое оружие и противотанковые гранатометы.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 пророссийские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, а вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 мая на Донбассе ранены четверо украинских военных. Вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями калибров артиллерийских систем 152 и 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм