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Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Новости » Общество    05.05.2019 - 18:35
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

От начала текущих суток, 5 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики на Донбассе совершили 5 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи поселка городского типа Талаковка боевики осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Павлополье боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, а вблизи Лебединского из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новоалександровки боевики вели обстрел из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем, а вблизи Крымского из противотанковых ракетных комплексов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 мая, пророссийские боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Боевики стреляли из минометов вблизи Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Мар'їнка, Новомихайловка, Кам'янка и Лебединское

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