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Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня


Боевики открывали огонь по позициям украинских защитников из гранатометов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 28 апреля боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе сообщили, что в районе ответственности оперативно тактического группировки "Север", в районе населенного пункта Крымское боевики вели огонь по позициям украинских военных, используя гранатометы различных систем.

"На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Также они подчеркнули, что ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течение субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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