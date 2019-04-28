Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 28 апреля боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе сообщили, что в районе ответственности оперативно тактического группировки "Север", в районе населенного пункта Крымское боевики вели огонь по позициям украинских военных, используя гранатометы различных систем.

"На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Также они подчеркнули, что ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течение субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. Боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных, при этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.