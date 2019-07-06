Боевики на Донбассе продолжают использовать запрещенное вооружение

В субботу, 6 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе от начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Широкино боевики осуществили обстрел используя стрелковое оружие. Вблизи Лебединского пророссийские наемники вели обстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. На окраинах Марьинки обстреляли украинские позиции используя миномет калибра 82 мм. Вблизи Павлополья боевики вели огонь из автоматического гранатомета, а неподалеку Богдановки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе Хутора Свободного боевики обстреляли украинские позиции из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем. Вблизи Новотошковского боевики вели обстрелы, используя минометы калибров 82 мм и 120 мм

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки, 5 июля, пострадали шестеро украинских военнослужащих. Отмечается, что 12 раз вооруженные формирования Российской Федерации применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.