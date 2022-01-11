Боевики на Донбассе приводят войска в боевую готовность, разыскивают резервистов

На Донбассе начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности. Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей.

В разведке сообщили, что с 10 января в армейских корпусах начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами.

"Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами, осуществляется проверка работы развернутых пунктов приема личного состава и военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики в усиленном режиме осуществляют розыскные мероприятия лиц, которые считаются как приписной личный состав районных военных комиссариатов и уклоняются от прохождения сборов.