Бойовики на Донбасі приводять війська у бойову готовність, розшукують резервистів

На Донбасі розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності. Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин.

У розвідці повідомили, що з 10 січня в армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

"Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики в посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.