Боевики на Донбассе привлекают российских снайперов, - разведка

Оккупационные войска на Донбассе привлекают к боевым действиям против украинских военных снайперов, которые прибывают из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным разведки, оккупанты активно применяют российских снайперов на передовых позициях на Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

"Российско-оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары, которые не принадлежат к штатным подразделениям 1 и 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые участки границы", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что боевики пытаются деморализовать украинских военных, нанести потери и спровоцировать огонь в ответ.

Напомним, ранее в разведке сообщали, что оккупационные силы усиливают мотострелковые подразделения боевиков танками и артиллерийскими установками. Усиление боевиков происходит в ходе плановой ротации. Также оккупанты отрабатывают переход от обороны к наступлению.

Также РБК-Украина писало, что сегодня, 30 января, в зоне проведения ООС на Донбассе был ранен один украинский военный. Российские наемники дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил, применяя при этом минометы.