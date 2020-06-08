Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

С начала текущих суток, 8 июня, На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации во время обстрелов применили запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружения. В результате обстрелов был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики применили минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом они семь раз нарушили режим "тишины".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Богдановки, Водяного.

Также обстрелы были зафиксированы рядом с Орехово, окрестностям Новолуганского, Новоалександровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала сегодняшних суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Напомним, 7 июня боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.