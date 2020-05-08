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Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння, поранено троє військових

Новини » Надзвичайні події     08.05.2020 - 17:53
Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння, поранено троє військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Незаконні збройні формування п'ять разів обстрілювали позиції ОС

З початку поточної доби, 8 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені троє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Українські захисники для припинення обстрілу ворожих активно використовували чергові вогневі засоби. Окупаційні війська, зазнавши на собі рішучість дій наших воїнів, відмовилися від подальшої активності", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Широкіне противник вів вогонь по українським військовослужбовцям з мінометів 82-го калібру, автоматичних гранатометів станкових і застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а по захисникам Авдіївки задіяв великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхове та Кримського бойовики відкривали вогонь з заборонених мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 хв 120-го калібру.

"Внаслідок обстрілу ворожих троє військовослужбовців збройних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в минулу добу на Донбасі противник 21 раз порушив режим припинення вогню, при цьому поранення отримали шестеро українських бійців. Також повідомлялося, що обстріли тривали практично по всій лінії фронту.

Теги Новини України ДонбасООС
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