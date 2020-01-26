Боевики на Донбассе применили минометы, есть погибший

По состоянию на 12:30 воскресенья, 26 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, с начала суток российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Красногоровка и Лебединское.

"По имеющейся на это время информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 января оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения. Боевики применяли минометы 120-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.

Кроме того, вчера российско-оккупационные войска снова совершили провокацию на КПВВ "Майорское". Оккупанты в темное время суток пропустили в "серую зону" большое количество людей и транспорта. Украинская сторона продлевала работу КПВВ почти на час.