Боевики на Донбассе применили минометы и артиллерию

С начала 24 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, оккупационные силы сегодня обстреливали позиции украинских войск из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Орехово, Красногоровка и Каменка.

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются", - заявили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные силы обстреляли село Каменка, повредив при этом два жилых дома.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе был ранен украинский военный, а вблизи Верхнеторецкого работал вражеский снайпер.