Боевики на Донбассе снова применили минометы

В воскресенье, 14 июля 2019 года, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 воскресенья боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, российские наемники из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра обстреляли украинских военных вблизи населенных пунктов Крымское, Зайцево, Новолуганское и Широкино.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 14 июля 2019

Отмечается, что с начала текущих суток потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не зафиксировано. Потери противника в результате ответного огня со стороны украинских войск уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали двое украинских военных. Российские наемники 15 раз обстреляли позиции ООС, 4 из них - с использованием минометов и артиллерийских систем.