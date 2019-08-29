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Бойовики на Донбасі застосували безпілотник для скиду гранати

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 07:51
Бойовики на Донбасі застосували безпілотник для скиду гранати
Ілюстративне фото (ООС)

За добу зафіксовано 14 ворожих обстрілів, втрат з боку ЗСУ немає

На Донбасі протягом минулої доби у середу, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці застосували безпілотник для скиду гранати. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Загалом з боку противника зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, в тому числі були застосовані заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм. Також велися обстріли з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Водяне, Широкине, Новолуганське, Зайцеве, Новотошківське, Південне, Майорськ.

"Неподалік Широкиного з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17)", - зазначили в ООС.

Також бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут". Це становило загрозу мирному населенню та персоналу, який знаходився на КПВВ "Майорське".

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, у середу, 28 серпня, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" відновив свою роботу після тимчасового закриття через обстріли бойовиків.

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