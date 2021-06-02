Боевики на Донбассе придерживаются "тишины", но мешают миссии ОБСЕ

Так, миссия ОБСЕ продолжает фиксировать перемещения и накопления военной техники боевиков, а также факты систематического препятствования работе патрулей и полетам беспилотников ОБСЕ. Также оккупанты размещают вооружение и военную технику с нарушением линий отвода.

"Вооруженные формирования ОРДО продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники и нарушают как линии отвода, так и границы выделенных мест хранения оружия. Имеющиеся нарушения могут свидетельствовать о боевом слаживании механизированных подразделений противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики продолжают запрещать допуск представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории. В частности, в населенных пунктах Бессарабка, Новая Марьевка.

Также беспилотники ОБСЕ подвергались воздействию помех сигнала вследствие глушения при выполнении запланированных полетов вдоль всей линии разграничения. В частности, в районах населенных пунктов Криничное, Богдановка и Голубовка.

Кроме того, боевики используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования пролетам беспилотников ОБСЕ. Оккупанты ставят препятствия во время пролета в районе населенных пунктов Степановка, Костянтиновка, Каменка, Красногоровка на подконтрольной Украины территории

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.