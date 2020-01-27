Боевики на Донбассе обстреляли свои позиции на участке разведения с целью провокаций, - ООС

Вечером, 26 января, боевики на Донбассе открыли огонь на линии разведения сил и средств в пределах участка разведения №3 Петровское. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

В штабе ООС сообщили, что боевики пошли на такой шаг с целью предоставления ОБСЕ доказательств о якобы нарушении разведения сил украинской стороной.

"Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были высвобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в свою сторону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая по мнению боевиков, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств с украинской стороны.

"Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Донбассе боевики снова создали провокацию на КПВВ. Боевики накопили значительное количество лиц на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" и пропустили их в темное время суток перед закрытием КПВВ.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ возле участков разведения сил на Донбассе.