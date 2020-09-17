ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 сентября, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты совершили один обстрел в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Новогригорьевка. Провокационный огонь открыли из стрелкового оружия.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов. Наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, 16 сентября боевики на Донбассе дважды нарушали режим "тишины".

Кроме того, Кабмин расширил список населенных пунктов на Донбассе, неподконтрольных власти. В перечень таких включили село Заиченко в Волновахском районе Донецкой области, расположенное на линии соприкосновения.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС