Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

Ситуация в районе ООС остается контролируемой
На Донбассе с начала текущих суток вооруженных формирований Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация полностью контролируемая.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, боевики обстреливали украинские позиции из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вольный.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на всех участках ответственности украинских подразделений режим "тишины" сохраняется в полной мере.
Напомним, на Донбассе погиб один украинский военный из-за неосторожного обращения с оружием.
Кроме того, на Донбассе 24 августа зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны боевиков.