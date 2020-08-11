Боевики на Донбассе один раз нарушили "тишину"

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, после обеда оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета у Марьинки.

"На всех участках фронта режим тишины сохранился в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали один обстрел по позициям ООС.