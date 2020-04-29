На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим "тишины", ранен один военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе работал снайпер

Сегодня, 29 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Верхнеторецкого, неподалеку Гнутово, а также Павлополя и Марьинки.

Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали девять мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово, а также неподалеку Новозвановки.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, обстрелы совершались из запрещенных артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм.

Кроме того, в результате обстрелов в Луганской области погиб один украинский военный. Он получил смертельное осколочное ранение.