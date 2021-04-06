Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 7 раз: погибло двое военных

В штабе ООС сообщают, что за прошедшие сутки, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций в районе Авдеевки, Лебединского и Водяного. Стреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Также в районе Золотого-4 боевики вели обстрел по позициям украинских бойцов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Новоалександровки стреляли из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ответ на обстрелы боевиков украинские бойцы открыли огонь.

На утро 6 апреля обстрелов со стороны боевиков пока что не было.