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Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 7 разів: загинуло двоє військових

Автор: Наталья Скороход

На Донбасі бойовики вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє наших бійців отримали поранення, не сумісні з життям.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

У штабі ООС повідомляють, що за минулу добу, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій в районі Авдіївки, Лебединського та Водяного. Стріляли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Також в районі Золотого-4 бойовики вели обстріл по позиціях українських бійців з гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі Новоолександрівки стріляли зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у відповідь на обстріл бойовиків українські бійці відкрили вогонь.

На ранок 6 квітня обстрілів з боку бойовиків поки що не було.

Нагадаємо, на Донеччині загинув український військовий в районі Авдіївки. Боєць отримав смертельні поранення в результаті обстрілу із стрілецької зброї.

Також повідомлялося, що в районі Золотого загинув український військовий. Він отримав поранення, не сумісні з життям в результаті обстрілу.

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