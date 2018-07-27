Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 9 раз, - ООС

Потерь с украинской стороны нет, среди боевиков - двое погибших

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики девять раз нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 27 июля, сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах.

По его словам, противник обстрелял украинские позиции возле Крымского, Золотого, Майорска, Марьинки. Также был открыт огонь со стороны боевиков по украинским защитникам Гнутового, Павлополя и Широкиного.

"Ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой. Противник уклоняется от активных действий, однако полностью игнорирует договоренности по прекращению огня, осуществляет меры разведки и пытается спровоцировать Объединенные силы на ответный огонь", - отметил Стельмах.

При этом в Объединенных силах отметили, что продолжают выполнять задачи в усиленном режиме. Потерь с украинской стороны нет. Зато, по данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, сегодня ранее сообщалось, что правоохранители со склада Объединенных сил прекратили незаконное производство горюче-смазочных материалов в Донецкой области. Кроме того, во время обыска силовики нашли и изъяли черновую документацию, компьютерную технику, 94 тонны горюче-смазочных материалов и имущественный комплекс с линией производства горюче-смазочных материалов.