Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 9 разів, - ООС

Втрат з української сторони немає, серед бойовиків - двоє загиблих

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики дев'ять разів порушили перемир'я, обстрілявши позиції українських військовослужбовців. Про це у ході брифінгу в п'ятницю, 27 липня, повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах.

За його словами, противник обстріляв українські позиції біля Кримського, Золотого, Майорська, Мар’їнки. Також було відкрито вогонь з боку бойовиків по українських захисниках Гнутового, Павлополя та Широкиного.

"Ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою. Противник ухиляється від активних дій, проте повністю ігнорує домовленості щодо припинення вогню, здійснює заходи розвідки та намагається спровокувати Об'єднані сили на вогонь у відповідь", - зазначив Стельмах.

При цьому в Об'єднаних силах зазначили, що продовжують виконувати завдання в посиленому режимі. Втрат з української сторони немає. Натомість, за даними розвідки, минулої доби двоє бойовиків загинуло, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, сьогодні раніше повідомлялось, що правоохоронці зі складу Об'єднаних сил припинили незаконне виробництво пально-мастильних матеріалів у Донецькій області. Крім того під час обшуку силовики знайшли та вилучили чорнову документацію, комп’ютерну техніку, 94 тони паливно-мастильних матеріалів та майновий комплекс з лінією виробництва пально-мастильних матеріалів.