Боевики на Донбассе снова обстреляли участок разведения сил

Боевики в зоне боевых действий на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции на участке разведения сил и средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщается, незаконные вооруженные формирования стреляли в районе села Богдановка на участке разведения №3.

"24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств, осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка). Не смотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение, оккупанты демонстрируют свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе от вечера и до полуночи 24 октября боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов - в целом зафиксировано 25 обстрелов.

Также сообщалось, что 24 октября пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, которая проводила работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская". В результате обстрела были ранены два человека.

Кроме этого, 22 октября незаконные вооруженные формирования РФ и их наемники дважды совершили обстрел участка разведения сил и средств в районе Золотого.