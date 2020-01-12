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Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із заборонених "Мінськом" мінометів

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 18:48
Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із заборонених "Мінськом" мінометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У неділю бойовики тричі обстріляли українських військових

Прес-центр Операції об'єднаних сил повідомляє, що бойовики на Донбасі обстріляли українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру.

Також обстріли відбулися з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із заборонених &quot;Мінськом&quot; мінометів

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Один обстріл по українським позиціям відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме неподалік Травневого - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:

  • поблизу населеного пункту Новотошківське - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;
  • поруч з Оріховим - з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"12 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - вказано у повідомленні.

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку поточної доби, станом на 12:00, було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань РФ.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі 11 січня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

Сьогодні бойовики вже двічі порушили "тишу" на Донбасі На Донбасі доба минула без втрат
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