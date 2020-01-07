Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из гранатометов

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Рождество обошлось без потерь со стороны украинских военных

Боевики на Донбассе во вторник, 7 января, один раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли силы ООС из гранатометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра операции Объединенных сил.

Указано, что боевики обстреляли защитников населенного пункта Васильевка.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сказано в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что 7 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация на участках разведения сил и средств

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Соблюдается режим тишины.

"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, предоставляют людям медицинскую помощь", - сказано в сообщении ООС.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник, 6 января, боевики три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил один украинский военнослужащий.

Напомним, ОБСЕ обвиняет Украину в нарушении отвода вооружений, штаб ООС отрицает нарушения.